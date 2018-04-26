Bürokraside istifalar art arda geliyor
24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili olmak isteyenler görevlerinden birer birer istifa ediyor.
24 Haziran'da yapılacak erken seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvurularında bugün son gün.
Aday adayı olmak isteyenlerin saat 17.00'ye kadar partilere başvurmaları gerekiyor.
Bu doğrultuda Türkiye'nin dört bir yanından istifa haberleri peşpeşe gelmeye başladı.
İlk istifa Burdur Valisi Şerif Yılmaz'dan gelirken, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı ve Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Turgay Bozoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ve Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik aday adaylığı için görevinden istifa etti.