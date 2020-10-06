Burs ve kredi ödemeleri başladı

06 Ekim 2020

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı burs ve kredi ödemeleri açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.

Yeni akademik yılın ilk bursunu sağlık ve afiyetle harcamanızı dilerim. Dün, bugün ve daima bütün imkânlarımızla sizinleyiz."

Sevgili gençler, Ekim ayı burs ve kredileriniz bu geceden itibaren hesaplarınıza yatırılmaya başlandı.



Yeni akademik yılın ilk bursunu sağlık ve afiyetle harcamanızı dilerim. Dün, bugün ve daima bütün imkânlarımızla sizinleyiz. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) October 6, 2020

Bakan Kasapoğlu, ödemelerin ödemelerin 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu ''0'' olanlar 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim ve "8" olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.