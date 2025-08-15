Bursa 2. İdare Mahkemesi’nden TOKİ’nin sanayi imar planına iptal

Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davada, söz konusu planların çevre düzeni planı ilkelerine, şehircilik esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu, sürece yalnızca sınırlı sayıda kurum görüşünün dahil edildiği, yapılan itirazların değerlendirilmediği ve plan değişikliklerinin ağırlıklı olarak arazi sahibi kooperatifin yararına hazırlandığı öne sürüldü. Mimarlar Odası da davaya müdahil olarak destek verdi.

Davalı idare ise alanın yüksek katma değerli sanayi yatırımlarına ev sahipliği yapması amacıyla planlandığını ve ilgili kurum görüşlerinin alındığını savundu.

Planlarda hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedildi

Mahkeme kararında, planların dayanağı olan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97/ğ maddesi ile 102. maddesinin (g) ve (k) bentlerinin, Anayasa Mahkemesi’nin 26 Ekim 2023 tarihli kararıyla iptal edildiği hatırlatıldı. İptal kararının Resmî Gazete’de 27 Şubat 2024’te yayımlandığı, yürürlüğe girişinin 9 ay ertelenmesine rağmen yargı mercilerinin Anayasa’ya aykırılığı saptanmış hükümleri uygulayamayacağı vurgulandı.

Planların askı süreci devam ederken iptal kararının kamuoyuna açıklandığı, buna rağmen itirazların iptal edilen hükümlere dayanılarak reddedildiği ve planların bu şekilde kesinleştiği tespit edildi. Mahkeme, “yasal dayanağı kalmayan” planlarda hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti.

Karar uyarınca, davacı Şehir Plancıları Odası’na 18 bin TL, müdahil Mimarlar Odası’na ise 467 TL yargılama gideri ödenecek. Karar, 30 gün içinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nde istinaf edilebilecek.