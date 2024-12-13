Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda çatışma! Ölü ve yaralılar var...

Bu sabah saat 11.00 sıralarında, Bursa Uluyol’daki Adalet Sarayı’nda görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında, iki husumetli taraf bir araya geldi. Duruşmada ateş açılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu. Yaralananlardan ikisinin Jandarma personeli olduğu ve durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Dava detayı

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

Zanlı gözaltına alındı

Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda bazı kişiler yaralandı. Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma erlerinin durumu ağır

Konuya yönelik açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "2 ölü var. 2 de jandarmamız yaralandı. Jandarmalarımızın durumu ağır. 2 jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyoruz. Elim bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız ve adliyemiz... Çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah jandarmalarımız hayata tutunurlar. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

10 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi ve açıklamada bulundu: "Soruşturma kapsamında, ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."