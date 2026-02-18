Bursa, Antalya, Konya sahur vakti: Bursa'da, Antalya'da, Konya'da sahur saat kaçta, iftar ne zaman?
Ramazan ayının gelişi ile birlikte sahur vakitleri de gündem oldu. 81 ilde yaşayan vatandaşlar bu gece ilk sahurlarını yapacak. Bursa'da, Antalya'da ve Konya'da yaşayan vatandaşlar da imsakiyeyi merak ediyor. İşte Bursa, Antalya, Konya sahur vakti...
Paylaşmanın, dayanışmanın önemini vurgulayan en hayırlı ay olan Ramazan ayı başlıyor. Her gün sahurlar yapılıp niyet edilecek ve oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazan ayının ilk günü için heyecan dorukta... Bursa, Antalya ve Konya büyük bir nüfusa sahip ve bu ilde yaşayanlar sahur vakitlerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, Bursa'da, Antalya'da, Konya'da sahur saat kaçta?
BURSA
Bursa sahur (imsak) vakti: 06:21
Bursa iftar vakti: 18.50
ANTALYA
Antalya sahur (imsak) vakti: 06.15
Antalya iftar vakti: 18.48
KONYA
Konya sahur (imsak) vakti: 06.08
Konya iftar vakti: 18.39
Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.
Ramazan ayında oruca niyet etmek isteyenlerin yemeğini yedikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde niyet etmesi yeterlidir.
İftar açarken hangi dua edilir?
İftar duası Türkçe okunuşu
Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizgıke eftertü.
İftar duası anlamı
Allah’ım Senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”