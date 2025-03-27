Bursa Belediye Başkanı'ndan Uludağ yangını açıklaması

Nezaket ÇETİN

Uludağ’da meydana gelen yangın felaketine dair açıklamalarda bulunan Mustafa Bozbey, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, hayatını kaybedenlerden birinin Milli kayakçı Berkin Usta olduğunu diğerinin ise milli kayakçınının babası Yahya Usta olduğunu dile getirdi.

“Ocak ayının sonunda otele inceleme yapıldı”

"Ocak ayının sonlarında, yangının gerçekleştiği otelde inceleme yapıldığı ve bu doğrultuda otelin kapatıldığı bizlere ifade edildi” diyen Bozbey, Kartalkaya yangınından sonra otellere denetim yapıldığını ve ilgili kuruluşlarla iletildiğini ifade etti. Bozbey “Bu yangının sezon sonunda çıkmış olması bir faciayı önlediğini söyledi ve otel işletmecilerine uyarıda bulundu. Bakan Bozbey yaptığı uyarıda “Eksikliklerinizi tamamlayın afetlere karşı personele eğitimler sertifikalar vermelisiniz” ifadelerini kullandı. Basın toplantısında Bozbey, ” Gerekirse otellere tam kapanma uygulanmalı” dedi.

“Araç ve personel sayısını artırdık”

Bozbey, Uludağ’da ki itfaiye ekiplerinin ve araçlarının sayısını geçen yıla kıyasen 3 kat artırıldığını araç sayısının üçe personelin sayısının ise on sekize çıkarıldığını söyledi. 10 milyon liralık bir kredi kullanarak araç sayısını daha önce aldıkları 7 araca 8 tane daha araç alarak çoğaltıklarını ve ilaveten bakanlıkğa personel için başvuru yaptıklarını 50 personel alındığını da açıkladı.