Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe: Göreve devam ediyoruz

20 Ekim 2017

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, istifa edeceği iddialarına ilişkin "Biz işimize devam ediyoruz." dedi.

Altepe, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 14. yılı etkinliklerine katılmak için gittiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının soruları üzerine Altepe, Saraybosna'da, Cumhurbaşkanlığı'nın programı doğrultusunda sponsoru oldukları İzzetbegoviç'in hayatını anlatan özel tanıtım filminin gösterimine katıldıklarını söyledi. Altepe, buradaki programları tamamlayarak Türkiye döndüklerini anlattı.

Bir gazetecinin "Belediye Başkanlığı'ndan istifa edecek misiniz?" sorusuna Altepe, "Ben o konuda herhangi bir şey demedim. Herhangi bir şey diyecek durumum da yok. Biz işimize devam ediyoruz." karşılığını verdi.

Kaynak: İHA