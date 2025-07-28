Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: 'Yangının 6 farklı bölgede başlamış olması düşündürücü'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında devam eden yangının söndürülmesi için sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Harmancık’taki yangının 6 farklı bölgede bir anda başlamış olmasının düşündürücü olduğunu açıklayan Başkan Bozbey, yangın tehlikesine karşı 5-6 mahallenin tamamen boşaltıldığını ifade etti.

Rüzgar sebebiyle etkisini sürdürüyor

Bursa’nın Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında dün akşam saatlerinde başlayan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangını, rüzgar sebebiyle bugün de etkisini sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, beraberindeki CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile birlikte Harmancık ilçesine geçerek yangınla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ile bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, son durum hakkında fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra AKOM aracına geçen Başkan Bozbey ve beraberindekiler, drone aracılığıyla alanı gözlemleyerek durum değerlendirmesi yaptı.

"5-6 mahalle tamamen boşaltıldı"

Bursa’nın 24 saati geçen yangınlarla bir süredir boğuştuğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, hem Türkiye’ye hem de Bursa’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Dün Orhaneli Yakuplar Mahallesi’nde başlayan yangının bugün Harmancık tarafına sıçradığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, yangın tehlikesine karşı 5-6 mahallenin tamamen boşaltıldığını, bir mahallenin de risk oluşması halinde boşaltılacağını belirtti.

"Bursa son yılların en büyük acısını yaşıyor"

Harmancık ilçesindeki yangının rüzgarın etkisiyle 6 farklı bölgede bir anda başlamış olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Bu durum bizleri endişelendiriyor. Bursa son yılların en büyük acısını yaşıyor. Doğal bir felaket yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın sebebiyle çok fazla alanı kaybediyoruz. Yangının bir bölümü Harmancık’a doğru ilerlerken, bir bölümü Dursunbey’e doğru ilerliyor. Yangınla mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlar el ele sürdürüyor. 245 civarında aracımız ve 550-600 civarındaki personelimizle alandayız. Ekiplerimiz 26 saattir alanda görevinin başında. Hem dağ bölgesinde hem de Gürsu-Kestel bölgesindeki yangınların söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor. Müdahale etmemize rağmen yangını durduramamanın üzüntüsü içerisindeyiz” dedi.

Yangının söndürülmesi için çalışmalara katılan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bursa’da tüm halkımız dayanışmanın, bütünleşmenin örneğini bu yangında da ortaya koydu. İtfaiye teşkilatımız ve AKOM yapılanmamız AFAD ile birlikte Valiliğimizin koordinasyonunda sahada mücadele ediyor. Herkes görev ve sorumluluğunu fazlasıyla yerine getiriyor. Yanan alanları soğutma çalışmalarının ardından Valiliğimiz öncülüğünde yeşile dönüştürme projesini başlatacağız. Bizler bir yerine 5 ağaç dikerek destek olacağız" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, tahliye edilip geçiçi olarak Harmancik Kapalı Spor Salonu'na yerleştirilen vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Mahalle sakinlerinin konaklamaları için yurtlara alınacağını söyleyen Başkan Bozbey, tüm ihtiyaçların da hızlı bir şekilde karşılandığını dile getirdi.

