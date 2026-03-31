Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü kurma ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama iddialarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bozbey'in eşi ve kızı ile tutuklu Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu toplam 59 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

55 kişi gözaltında

Bursa merkezli yürütülen operasyonlar İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır’da eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonlarda 55 kişi gözaltına alınırken, 4 ismin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan isimlerin ev ve iş yerlerinde arama ile el koyma işlemleri yapılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi binasında da arama gerçekleştirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

