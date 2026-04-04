Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “rüşvet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “imar kirliliğine neden olma” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile tutuklu eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında yer aldığı 59 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda 57 şüpheli gözaltına alınırken, firari olduğu belirtilen 2 iş insanının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mustafa Bozbey tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 3 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından, aralarında Mustafa Bozbey’in eşi, kızı ve kardeşlerinin de bulunduğu 57 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığında yaklaşık 14 saat süren ifade işlemlerinin ardından Mustafa Bozbey, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı.

Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi dahil 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa Bozbey kimdir?

1962 yılında Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde doğan Bozbey, ilkokul eğitimini Özlüce İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü 1984 yılında bitirdikten sonra, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olan Bozbey, kendi şirketini kurarak hayatına devam etti.

18 Nisan 1999 tarihinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olan Bozbey, Nilüfer İlçesi'nin üçüncü belediye başkanı oldu.

28 Mart 2004 seçimlerinde bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday olan Bozbey, seçime bu kez CHP'den girdi.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıklayan Bozbey, oyların yüzde 47.62'sini alarak belediye başkanı seçildi.

8 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) 17. Başkanı oldu.