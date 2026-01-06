Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e Değirmenönü’nde provokasyon

Başkan Mustafa Bozbey’in mahalle sakinleriyle buluşması sırasında yaşanan olay, çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, “Başkana uzanan eller kırılsın” ve “Sonuna kadar yanındayız Başkanım” sloganlarıyla yaşanan provokasyonu protesto etti.

“Bu mahallenin sorunu değil”

Olayın ardından konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaşananların tüm mahalleye mal edilmemesi gerektiğini

vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef istemediğimiz olaylar yaşandı. Toplumumuzda bu tür davranışları sergileyen insanlar var. Ancak bu, mahallemizin sorunu değildir. Mahalle halkımız üzülmesin, muhtarlarımız üzülmesin. Bu tür olaylarla her zaman karşılaşabiliriz. Bizler hizmetlerimizi eşit bir şekilde sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu tür davranışlar toplumumuzda zamanla ayıklanacaktır.”

Provokasyonların bilinçli olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, kararlılık mesajı vererek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir provokasyon bizim Bursa’ya hizmet aşkımızı engelleyemez. Sizlerin destekleri ve sahiplenmesiyle bu tür insanlar toplumda yer bulamayacak. Bunları tanıyoruz, biliyoruz. Ne maksatla bu davranışları sergilediklerini çok iyi biliyoruz. Ama asla bizim yanımızda yer alamazlar, yer bulamazlar. Böyle insanlardan uzak durduk, uzak durmaya devam edeceğiz.”

Bursa’daki her vatandaşa eşit yaklaştıklarını vurgulayan Bozbey, hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek “Tüm halkımızı eşit görüyoruz. Her bireyin eşit hizmet hakkı olduğunu biliyoruz. Herkesin huzurla, güvenle ve mutlulukla yarınlara bakmasını istiyoruz. Bursalıları biz böyle seviyoruz. Bir kişinin yanlış davranışıyla genelleme yapacak değiliz. Kimse bunu bizden beklemesin. Biz hizmet üretmeye, sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Yapacak daha çok işimiz var ve bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Kentin herhangi bir yerinde ne varsa, Yıldırım’da da aynısı olacak. Buna emin olun. Size Mustafa Bozbey sözü veriyorum. İhtiyaç sahibinin, emeklinin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Halkımız her türlü güzel hizmeti hak ediyor. Bursa’nın tüm ilçelerinde ve mahallelerinde vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Gece gündüz Bursa için çalışacağız” dedi.

Saldırganlar göz altına alındı

Öte yandan fiziksel saldırı girişiminde bulunan Recep B.’nin, eski bir CHP meclis üyesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın emniyete götürüldüğü bildirildi. Olayın, olumsuz sonuçlanan bir iş başvurusundan kaynaklanan şahsi bir mesele olabileceği değerlendiriliyor.

Başkan Bozbey, yaşanan olayın Yıldırım ilçesi ve mahalle sakinleriyle ilişkilendirilemeyeceğini vurgulayarak, halkla buluşma programlarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Recep B.’nin, 2019 yılında CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik de benzer bir saldırı girişiminde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Başkan Bozbey ayrıca, provokasyonu boşa düşüren Yıldırımlı vatandaşlara ve görevini layıkıyla yerine getiren emniyet güçlerine teşekkür etti.