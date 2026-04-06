Bursa Büyükşehir’de yeni başkanvekili perşembe günü seçilecek
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkanvekilini belirlemek üzere 9 Nisan’da olağanüstü toplanacak.
Bursa Valiliği ve ilgili kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıya göre, toplantı 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Valilikten meclis üyelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve ‘Başkan Vekili Seçimi’ konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın üstünlüğü bulunurken, başkanvekili seçiminin meclis çoğunluğu doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.