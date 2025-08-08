Bursa Büyükşehir'den küçükbaş hayvancılık yapanlara aşı ve yem desteği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, programı kapsamında İznik Kaymakam Vekili Ümit Altay’ı makamında ziyaret etti. Başkan Bozbey, program kapsamında İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile de bir araya geldi.

İznik Çinisi’nin tanıtımı için yürütülen projeler hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe için hayata geçirdiği ve planladığı projeleri de paylaştı. Daha sonra Muhtarlar Derneği’ni, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ve Ziraat Odası’nı ziyaret eden Başkan Bozbey, sorunları yerinde dinleyip çözüm önerilerini birlikte değerlendirdi. Başkan Bozbey, ziyaretlerin ardından İznik eski belediye binası önünde halkın talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

"Aşı ve yem desteği vereceğiz"

Bursa’da kırsal bölgelerdeki üreticileri her alanda desteklemeye devam ettiklerini belirten Başkan Bozbey, son olarak çiftçilere mazot desteği ödemelerinin de yapıldığını hatırlattı. Tarıma ve üretime bereket getirmesini dileyen Başkan Bozbey, "Bir taraftan tarımı desteklerken diğer taraftan hayvancılığın gelişimi için de çalışıyoruz. Özellikle aile işletmelerini çoğaltmayı ve büyütmeyi hedefliyoruz.

Bu konuda yeni bir proje başlattık. Küçükbaş hayvancılık yapanlara aşı ve yem desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızın daha fazla hayvan bakmalarını ve gelir elde etmelerini hedefliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sitesine girerek başvuru yapabilirler. Başvurulara göre de destek olacağız. Yeter ki üretim olsun. Yeter ki üretim konusunda gayret olsun. Biz üreticilerimizin yanındayız." dedi.

“Halkımızı tek tek dinleyerek notlar alıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olan İznik’in hem Bursa hem de Türkiye için son derece önemli bir kent olduğunu söyledi. İznik’in, Osmanlı'nın ikinci başkenti olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Tarihi kokladığımız, birçok değerin günümüze kadar gelmiş olduğu ve korunması gerektiği bir kentteyiz. Bu anlamda İznik’e özel bir önem veriyoruz. 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında ziyaretlerimizi yaptık. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ni yöneticileri ve personeliyle birlikte İznik’e taşıdık. Halkımızı tek tek dinleyerek notlar alıyoruz. Sağlık aracımızla da vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili sorunlarını çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Aşı ve yem desteği projesi

Başkan Bozbey, ayrıca küçükbaş hayvancılık yapanlara yönelik aşı ve yem desteği projesini başlattıklarını açıkladı. Özellikle aile işletmelerini çoğaltmayı ve büyütmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Bozbey, “Yeter ki üretim olsun. Biz üreticilerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.