Bursa çok önemli bir niteliğini kaybediyor! Tablo çok vahim

Bursa'nın su ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Uludağ'ın eteklerindeki Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Acı tablo yürekleri sızlatırken, 32 milyon metreküp büyüklükteki Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 14 olarak ölçüldü.

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç Dr. Babak Vaheddoost, Bursa'daki barajların doluluk oranlarının geçen yıla nazaran yüzde 42'lik düşüş yaşandığını kaydederek Bursa'nın artık su şehri olmadığına dikkat çekti.

Kuraklığın süresi yüzde 90'lara verecek

Bursa'nın en önemli su kaynaklarından Uludağ ve eteklerindeki istasyonların verileri baz alınarak yapılan çalışmalarda, kuraklığın önümüzdeki yıllarda şiddetle artacağının öngörüldüğünü kaydeden Vaheddoost, şunları söyledi:

- Keles istasyonu, Uludağ istasyonu ve Osmangazi istasyonlarını baz aldık. Uludağ'ın hem zirvesi hem de aşağı bölgelerdeki kulaklığın süresine bir değerlendirme yaptık.

- Bu çalışmaya bakarsak önümüzdeki yıllarda kuraklığın daha uzun süre devam edilebileceğini görüyoruz. Özellikle 2041-2070 yılları arasında bu kuraklığın süresi yüzde 90'lara kadar artabiliyor, yılın birçok kısmının kurak geçebilecek duruma gelecek.