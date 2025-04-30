Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle İstanbul ile Bursa arasındaki 8 deniz otobüsü seferi iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri aynı gerekçeyle iptal edildi.