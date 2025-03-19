Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) arasındaki seferlerin yanı sıra, sabah saatlerinde de 10 sefer iptal edilmişti.
AA
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.
Buna göre, saat 16.00 ve 19.00’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Öte yandan, sabah saatlerinde de hava şartları nedeniyle aksaklık yaşanmış, 07.00 ile 12.55 arasındaki 10 sefer iptal edilmişti.