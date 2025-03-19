Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Buna göre, saat 16.00 ve 19.00’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 16.30 ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Öte yandan, sabah saatlerinde de hava şartları nedeniyle aksaklık yaşanmış, 07.00 ile 12.55 arasındaki 10 sefer iptal edilmişti.