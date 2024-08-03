Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarını işaret edip uyardı: Büyük deprem üretebilir
Bursa'da sabahın erken saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden hissedilirken yer bilimciler Bursa'yı deprem riskli nedeniyle bir süredir uyarıyordu. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Bursa depremiyle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Geçmiş yıllardaki 2 depremi sıralayan Görür, fay hattını işaret ederek " Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var" ifadelerini kullandı.
Yer bilimcilerin zaman zaman deprem riski nedeniyle dikkat çektiği Bursa'dan sabah saatlerinde deprem haberi geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bursa'da büyük deprem beklendiği uyarısını yaptı.
Görür, Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonuna işaret ederek buradaki fayların büyük deprem üretme potansiyeli olduğunu söyledi. Görür paylaşımında şunları kaydetti:
* Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu.Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu.
* Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri...