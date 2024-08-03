Bursa depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarını işaret edip uyardı: Büyük deprem üretebilir

Yer bilimcilerin zaman zaman deprem riski nedeniyle dikkat çektiği Bursa'dan sabah saatlerinde deprem haberi geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bursa'da büyük deprem beklendiği uyarısını yaptı.

Görür, Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonuna işaret ederek buradaki fayların büyük deprem üretme potansiyeli olduğunu söyledi. Görür paylaşımında şunları kaydetti:

* Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu.Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu.

* Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri...