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Bursa genelinde elektrik kesildi

TEİAŞ'a ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Bursa genelinde elektrik kesildi
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Bursa'da, Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemiyor.

Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi.

Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.

Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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