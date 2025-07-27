Bursa Harmancık'ta orman yangını yeniden alevlendi
Bursa'nın Harmancık ilçesinde dün kontrol altına alınan orman yangını, bugün öğle saatlerinde yeniden başladı. Alevlere müdahale için 3 uçak ve 2 helikopter bölgeye sevk edilirken, Çakmak ve Orhaneli Yakuplar mahallelerinde tedbir amaçlı tahliye çalışmaları başlatıldı. Yangın söndürme ekiplerine vatandaşlar da tankerlerle destek veriyor.
Bursa'nın Harmancık ilçesinde dün çıkan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, bugün öğleden sonra tekrar başladı.
Alevlerin yeniden etkili olduğu bölgeye, müdahale amacıyla 3 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter sevk edildi.
Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Çakmak ve Orhaneli Yakuplar mahallelerinde tedbir amaçlı tahliye çalışmaları başlatıldı.
Bölgede görev yapan itfaiye ekiplerinin çalışmalarına, vatandaşlar tankerlerle su taşıyarak destek veriyor.