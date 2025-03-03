BURSA İMSAKİYE: Bursa için iftar, sahur vakti… Bursa'da teravih namazı saat kaçta kılınacak (3 Mart Pazartesi)

İslam alemi için en önemli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Tüm İslam alemi tarafından sevinç ve coşku ile karşılanan Ramazan ayında en çok merak edilen sorular ise "İftar saati kaçta?" "Sahur vakti ne zaman", "Teravih namazı saat kaçta?" gibi sorular oluyor.

2025 Ramazan ayı için imsakiye açıklandı. Böylece Türkiye'deki tüm illerde iftar, sahur ve teravih namazı saatleri ve zamanları belli olmuş oldu.

Google benzeri arama motorlarından Bursalılar vatandaşlar "Bursa İmsakiye" "3 Mart 2025 Pazartesi iftar saati", "3 Mart 2025 Pazartesi günü Bursa sahur vakti ne zaman?", "3 Mart 2025 Pazartesi Bursa Teravih namazı saat kaçta?" gibi aramalar yapıyor. İşte yanıtları...

3 Mart 2025 Pazartesi Bursa'da iftar saati

3 Mart Pazartesi günü Bursa'da iftar vakti 19:04’de okunacak akşam ezanı ile başlayacak.

3 Mart 2025 Pazartesi günü Bursa sahur vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye verilerine göre, Bursa’da sahur vakti 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 06:04’de sona erecek.

3 Mart 2025 Pazartesi Bursa teravih saati

Teravih namazı 3 Mart 2025 Pazartesi akşamı saat 20:22’de kılınacak. Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazları, Ramazan ayı süresince cemaatle birlikte eda edilecek.