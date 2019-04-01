Bursa iş dünyası seçimleri değerlendirdi

01 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Türkiye, bu dönemde enerjisini yeni ekosisteme uygun olarak dönüşüm süreci ve yapısal reformlarla yatırımlara, katma değerli üretime, istihdama ve ihracata harcamalı. Yatırım, üretim, büyüme ve istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşa edilmesini beklediğimiz bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancı etrafında bütünleşen Bursa iş dünyasının Türkiye ekonomisinin kalkınmasının en önemli aktörleri arasında yer almaya devam edeceğini ifade eden Başkan Burkay, şunları kaydetti: “Türkiye ekonomisi siyasi istikrarla geride bıraktığımız 15 yılda çok önemli kazanımlar elde etti. Üretimde, ihracatta ve istihdamda Cumhuriyet tarihimizin en büyük başarılarına ulaştık. Bursa da son yıllarda kamu, yerel yönetimler, sivil toplum ve iş dünyasının uyum içerisinde çalıştığı bir kent kimliğine kavuştu. Ortak akıl anlayışla önümüzdeki dönemde de yerel yönetimlerimizle birlikte kentimizin ekonomik, doğal, tarihi ve kültürel açıdan sürdürülebilir gelişimini sağlayarak, Bursa’yı ulusal ve uluslararası alanda önemli bir cazibe merkezi haline getirmek için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.”

“Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz”

Bursa iş dünyası seçim sonuçlarını değerlendirdi. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, önümüzdeki 4,5 yıllık seçimsiz dönemde Türkiye’nin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğine işaret etti. Uğurdağ, “Zira ekonomide atılacak çok adım, yapılacak daha çok işimiz var. Bu dönemi, kesintisiz bir icraat dönemine çevirmeliyiz. Ekonomiye odaklanabileceğimiz, böylece ekonominin temellerini daha güçlendirerek yapısal reformları arka arkaya hayata geçirebileceğimiz bu dönem, ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor. Ekonomi yönetimi, seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında hızla harekete geçilmesini bekliyoruz. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararına saygı duyup, 82 milyon el ele verip, aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. Türkiye’nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi için hepimize görev düşüyor. Türk iş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız” dedi.

“Elimizden geleni ortaya koyma dönemi”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da ekonomi vurgusu yaptı. Türkay, “Artık bir gün bile beklemeden, zor geçeceğini öngördüğümüz 2019’un ekonomide kayıp yıl olmaması için elbirliği ile çalışmalıyız. Türkiye, ağırlaşan ekonomik sorunlara karşı hep beraber çözümler üreterek büyük bir millet olduğunu gösterebilecek güçtedir. Artık, bir millet olmanın bilinciyle, kavgasız gürültüsüz, milletin tercihlerine saygı göstererek, istihdam ve üretim için elimizden ne geliyorsa ortaya koyma dönemindeyiz. İçinde bulunduğumuz durum, bizi daha da güçlü kılma potansiyelini de barındırıyor” diye konuştu.

“Yeniden büyüme trendini yakalamak ortak gayemiz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, seçimlerin sonrasında hedefin ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olması gerektiğine dikkat çekti. Alpay şunları söyledi, “4.5 yıllık seçimsiz bir yönetim sürecinde kamusal dönüşümlerin tamamlanması, “Yeni Ekonomik Plan” sonrası ortaya konacak ekonomik reformların netleşmesi, üretim-yatırım-ihracat hattında yeniden biçimlenen ekonomik modellerin uygulamaya konması, istihdamın desteklenerek sosyal refah ortamının iyileştirilmesi ve ülkemizin yeniden büyüme trendini yakalaması ortak gayemiz olmalıdır.

Ayrıca uluslararası rekabet alanında ülkemizi güvenilir bir yatırım ortamı ve ticaret partneri haline getirecek kalıcı, uzun vadeli ve çok yönlü yapısal değişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesi adına, iş ve sermaye dünyasının en yaygın örgütü olarak elimizden gelen her desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtiriz. “Meselemiz Türkiye Olsun” diye çıktığımız yolda “Meselesi Türkiye” olan herkesin ortak çağrısının hevesle ve coşkuyla bu ülkeye hizmet etmek olması gerektiğinin altını bir kez daha çizeriz. Değişen uluslararası ekonomi-politik konjonktür içinde yeniden yazılan kuralların, kabullenen ve uygulayan tarafı değil; oyun kuran ve kuralları bizzat belirleyen tarafı olacak Türkiye için vakit, geçmiş tecrübelerden olumlu dersler çıkarmak, bilginin ışığında ciddiyetle çalışmak ve üretmek vaktidir.”

“Sıkı para ve bütçe politikaları güven ortamı için öncelik”

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (BOSİAD) Başkanı Rasim Çağan ise, “Sıkı para ve bütçe politikaları ekonomik güven ortamı için öncelik olacaktır. Bununla birlikte, yatırım ortamı, eğitim, dijital dönüşüm ve iş piyasası başta olmak üzere tüm temel alanlardaki yapısal reformlarda hızlı bir yol alınmalı. Dünyada rekabet gücümüzü artırıcı yapısal reformlar bizler için çok önemlidir. Ülkemiz tüm bunları yapacak güçtedir. Türkiye’nin bölgesinde ve küresel ekonomide yükselmesi için hepimize görev düşüyor. İş dünyası olarak el birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız” değerlendirmesini yaptı.

“Etkin kararların dönemi”

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği'nin (BUİKAD) Başkanı İpek Yalçın da birleştirici adımlarla etkin kararların alınacağı bir dönemin başladığına işaret etti. Yalçın şunları söyledi, “Önümüzde kesintisiz ve seçimsiz uzun bir süreç var. Bu önemli bir fırsattır. Bu çerçevede ekonomik çözümlerin devreye alınarak ülkemizin hem iç hem dış yatırımcı için güvenilir, istikrarlı bir güven ortamına dönüştürülmesi önceliğimiz olmalıdır. Yönetimde sorunların çözümüne yönelik barışcıl, birleştirici adımlar ile etkin kararların dönemidir. Yaşanan finansal dalgalanmaların ardından ekonomide ve tüm temel alanlardaki yapısal reformlarda hızla ilerlenmesini temenni ediyor, ekonomimizin ivme kazanmasını bekliyoruz.

Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme odaklı, Avrupa ekonomisi ile bütünleşecek ve yükselen bir ülke olacağına inancımız tamdır.”

Bursa iş dünyası temsilcilerinin görüşleri şöyle:

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan:

“Seçimler bitti ve önümüzde 4,5 yıllık bir seçimsiz dönem görülüyor. Bu fırsat dolu dönemi de ekonomideki yapısal reformların tamamlanmasıyla, üretmeyle ve çalışmayla geçirmeli, ülkemizin daha iyi günlere ulaşması adına ortak akılla iş birliği içerisinde hareket etmeliyiz. Seçimlerimizin tekrardan tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.”

BATISİAD Genel Başkanı Ahmet Er:

“Büyüme ve gelişme yerelden başlar genele yayılır; unutmayalım. Bu manada geride bıraktığımız yerel idare seçim sonuçlarının şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, artık 4,5 yıl gibi önümüzde icraat dönemi olduğuna işaret etmek istiyorum. Bu süreçte atılacak adımların hızla ve kararlılıkla atılmasını bekliyor ve umuyoruz. Artık güçlü üretim ile geleceğe emin adımlarla ilerleme zamanı.”

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız:

“4,5 yıl boyunca seçim olmayacak. Birçok sorunumuzu çözebileceğimiz, yeni ve değerli projeleri hayata geçireceğimiz fırsat dolu bir süreç bizleri bekliyor olacak. Umarım ekonomide gerçekleşmesi beklenen yapısal reformların da bir an önce hayata geçirilmesiyle birlikte büyüme trendini tekrar yakalayacağımıza inanıyoruz. Şimdi çalışmak ve üretmek vaktidir.”

BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bozdemir:

“BUMİAD her zaman şehrinin ve ülkesinin çıkarları doğrultusunda hizmet etmiş, Bursa’yı daha iyi bir şehir haline getirmek için projeler üretmiştir. Gelecek dönemde de BUMİAD olarak bizler, şehrimizin çıkarları doğrultusunda, ortak akılla hareket edeceğiz. Bursa bizim ortak değerimizdir, 4,5 yıl seçimsiz geçecek bu dönemde, Bursa’nın değerini daha da artıracak projelerde belediyelerimizle birlikte çalışmalar gerçekleştirmeyi umuyoruz.”

GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral:

“Şimdi ekonominin çarklarını daha güçlü işletme ve her alanda üretime hız vererek ülkemizin parlak geleceğine katkıda bulunma zamanıdır. İş dünyamızın, güç ve deneyimini birleştirerek, hız ve zaman kaybetmeksizin, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarına yön vereceğine dair inanç ve kararlılığımız tamdır.”

KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy:

“Seçim gündemi bitti, şimdi artık ekonomiye odaklanma zamanı. Önümüzdeki seçimsiz 4,5 yılda, ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reformların hayata geçirileceğine gönülden inanıyoruz. Yerel yöneticilerimizle de uyumlu çalışarak güzel projelerin hayata geçirileceğine inancımız tamdır.”

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç:

“Bursa’mızın ivedilikle çözülmesi gereken en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm ve yeni imar alanları konusunda önümüzdeki dönemde gerekli adımların atılacağını düşünüyoruz. İMSİAD olarak bizler de gerek Bursa Büyükşehir Belediyemizle gerekse de ilçe belediyelerimizle bu alanda gerçekleştirilecek çözüm çalışmalarında işbirliği için her zaman hazırız.”

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topçu:

“Şehrimizin en önemli sıkıntılarından biri olan trafik problemini ortadan kaldırmak için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın seçim sürecinde anlattığı projelerin gerçekleştirilmesi için Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak her zaman desteğimizi sunacağız.”

TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu:

“Büyükşehir Belediye Başkanımızın yeni Bursa vizyonu çerçevesinde oluşturduğu, turizm, ulaşım, yeşil alan ve kent estetiği projeleriyle Bursa’mızın çehresinin değişeceğine, daha estetik ve keyifle yaşanabilir bir Bursa göreceğimize inanıyorum. Derneğimizin üyeleriyle ülkemizin kalkınması, ihracat, istihdam oranlarının artırılması için elbirliğiyle çalışmaya, üretmeye ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz.”

TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar:

“Genç iş insanları olarak bu süreçte, yerel yönetimlerimizle, siyasilerimizle ve hükümetimizle iş birliği içerisinde çalışmaya hazırız. Seçimsiz geçecek bu 4,5 yıllık süreyi fırsat bilmeli, hükümetimiz de yapısal reformları bir an önce tamamlayarak değerlendirmeli ve hep birlikte ülkemizi daha müreffeh yarınlara ulaştırmalıyız.”