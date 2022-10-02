Bursa iş dünyasının acı kaybı
Bursalı iş insanı Doğu Pres Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ekinci, Çanakkale’nin Ezine ilçesi Ezine-Geyikli karayolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
BURSA (DÜNYA) – Bursa iş dünyasının tanınmış simalarından Doğu Pres Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ekinci (44) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Ezine ilçesi Ezine-Geyikli karayolunda seyreden Yusuf Ekinci idaresindeki 16 YM 589 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ekinci’nin cenazesi bugün Organize Sanayi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler mezarlığına defnedilecek.
Doğu Pres’ten yapılan açıklamada: “Doğu Pres Hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ekinci’yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Merhumun cenazesi; 2 Ekim Pazar Günü Bursa Organize Sanayi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedilecektir” denildi.