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Bursa-İstanbul arasında bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.