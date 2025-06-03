Bursa- İstanbul arasında sefer sayıları artacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya-Eminönü hattında hizmet veren BUDO’nun filosuna en az 3 yüksek hızlı deniz otobüsü daha kazandırmayı planladıklarını açıkladı.

Cruise gemileri için hazırlıkların sürdüğünü belirten Bozbey, Mudanya’nın deniz ulaşımında uluslararası rol üstleneceğini söyledi.

"Yaz aylarında sefer sayımızı artırıyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından BUDO Deniz Otobüsleri İskelesi ve hizmet binasının yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

BUDO’nun Mudanya-Eminönü hattında haftanın her günü hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Bozbey, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Şu anda her biri 332 yolcu kapasiteli, 5 yüksek hızlı deniz otobüsümüz ve nitelikli personelimizle, deniz ulaşımında örnek gösterilecek bir hizmet sunuyoruz.

Yaz aylarında sefer sayımızı artırıyoruz. Hafta içi 12’ye, hafta sonlarında ise 14’e çıkardık. Bu artış, ulaşım altyapımıza yaptığımız kararlı yatırımların bir sonucudur. Hızlı deniz otobüslerimize ilave yapmak için araştırmalarımızı yapıyoruz. En az 3 tane daha yüksek hızlı deniz otobüsünü Bursa’ya kazandırmayı planlıyoruz.

Biz sadece daha çok değil, daha iyi, konforlu ve güvenli hizmet sunmanın da peşindeyiz. Bu yapı da Bursalılara ve Mudanyalılara yakışır bir hale getirildi. Bu tesisler, esnafımıza da büyük değer katacaktır. Her yaptığımız işte, hizmetin Bursalılara ne kadar fayda sağlayacağını hesap ediyoruz. Bunu düşünerek projelerimizi hazırlıyor ve hayata geçiriyoruz. Tesisimiz hayırlı olsun."

"Yakın zamanda cruise gemileri yanaşacak"

İstanbul'dan gelen birinin kesintisiz bir şekilde Uludağ’a gidebileceği ve aynı şekilde geri dönebileceği konforlu bir ulaşım ağı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, bu çalışmanın Bursa’nın geleceğine ve turizmine önemli katkı sağlayacağını anlattı.

Başkan Bozbey ayrıca, Bursa’nın sahip olduğu 277 kilometrelik göl ve deniz kıyı şeridini konforlu, temiz ve güvenli hale getirmek için çalıştıklarını da ifade etti:

"Sahillerdeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yurt dışından gelecek misafirleri de artık burada ağırlamayı planlıyoruz. Yakın zamanda cruise gemilerinin buraya yanaşmasını bekliyoruz. Bursa ve Mudanya esnafına önemli katkı sağlayacaktır. Belirli sayının üzerindeki cruise gemilerinin kıyıya tam yanaşamayacağını tespit ettik.

Bunun için hazırlıklarımız var. Mudanya, uluslararası deniz taşımacılığında önemli bir misyonu üstlenmiş olacak. Bursamızın denizle olan bağını, ulaşım yoluyla daha da güçlendireceğiz. Kısa sürede metrobüse yakın bir ulaşım aracıyla Mudanya’yı Emek İstasyonu ile birleştiriyoruz. Şehir içinden kesintisiz İstanbul’a kadar ulaşımı sağlamış olacağız."