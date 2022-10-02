Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) seferlerinden bazılarının, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
AA
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Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle saat 08.00 ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de iptal edildi.