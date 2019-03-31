Bursa istihdamda 120 bin hedefine kilitlendi

31 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2019 yılı için belirlenen 120 bin ek istihdam hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kentin 4 ayrı noktasında kurduğu istihdam ofisleri ile işçi ve işvereni buluşturan BTSO tarafından İŞKUR işbirliğinde hazırlanan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı, istihdam teşviklerini anlatmak üzere kentin önemli sanayi ve ticaret bölgelerini ziyaret ediyor. Hasanağa’dan Kestel’e, Yenişehir’den Mustafakemalpaşa’ya kadar yaklaşık 1 ayda 29 bölgede faaliyetler gerçekleştiren aracın son durağı ise BUTTİM oldu. BUTTİM esnafının yoğun ilgi gösterdiği araçta iş ve meslek danışmanları tarafından esnafa istihdam teşvikleri hakkında bilgiler verildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ve BUTTİM Yönetim Kurulu Üyeleri de aracı ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

“Hedefe ulaşacağız”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan istihdam seferberliği kapsamında Bursa iş dünyasının üzerine düşeni yapmak için büyük bir gayret gösterdiğini söyledi. Hükümet tarafından ülke tarihindeki en kapsamlı istihdam teşviklerinin sunulduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, “İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracımız, Bursa’daki sanayi ve ticaret bölgelerini ziyaret ederek hem bu teşvikleri anlatıyor, hem de işverenler ile iş arayanlar arasında köprü görevi üstleniyor. Bugün de tekstil ticareti açısından son derece önemli bir merkez olan BUTTİM’de, BUTTİM’in değerli Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte çalışmaları inceledik. BUTTİM’in de şehrimizde istihdamı artırmak adına gerekli desteği sağlayacağının sözünü aldık. İnşallah diğer bölgelerde de çalışmalarımızı sürdürerek, 120 bin ek istihdam hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

“BUTTİM olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız”

BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, BTSO ve İŞKUR işbirliğinde hazırlanan İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracının çok faydalı bir hizmet olduğunu söyledi. Esnafın uygulamadan çok memnun olduğunu kaydeden Şengül, çok sayıda işverenin aracı ziyaret ettiğini vurguladı. Bursa olarak 120 bin istihdam hedefine ulaşacaklarına inandıklarını belirten Sadık Şengül, “Bursa, Türkiye ekonomisinin kalbi. İsithdam seferberliğinde de öncü kentlerden biri olacaktır. Hep birlikte çalışarak, hedefe ulaşacağımıza ve hatta çok daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum. BUTTİM olarak biz de üyelerimize istihdam teşviklerini anlatan kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceğiz. İnşallah bunların neticesinde bütün BUTTİM esnafımız çok yüksek istihdam rakamlarına ulaşacaktır.” şeklinde konuştu.

Esnaf uygulamadan memnun

BUTTİM esnafı da BTSO ve İŞKUR işbirliğinde hayata geçirilen uygulamadan memnun kaldı. İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracını ziyaret eden Emrah Uslu, tekstil sektöründe yeni bir yatırım yapmayı planladıklarını ve bu doğrultuda hangi istihdam teşviklerinden faydalanabileceklerini öğrenmek adına yetkililerle görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı. İlk etapta 20-30 kişilik bir istihdam planladıklarını ifade eden Uslu, “Arkadaşlarımız çok kapsamlı bilgiler aktardılar. Bize gelip yerinde destek verebileceklerini de ifade ettiler. Bu da bizi çok memnun etti. Devletimiz eğer bize bu destekleri sağlıyorsa bizim de bunları öğrenmemiz ve bu imkanlardan faydalanmamız gerekiyor. Teşvikler sayesinde ileride istihdam sayımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarihi çarşıdan da destek geldi

İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Aracı ayrıca Şehreküstü’nde de bilgilendirmeler gerçekleştirdi. Yarım gün boyunca hem işverenleri hem de iş arayanları ağırlayan aracı BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç ile Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım da ziyaret etti. Tarihi çarşı ve hanlar bölgesinde yaklaşık 6 bin iş yerinin faaliyet gösterdiğini söyleyen Muhsin Özyıldırım, bölgede 25 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. BTSO tarafından hayata geçirilen İsithdam Seferberliği Bilgilendirme aracı hizmetinin esnaf tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydeden Özyıldırım, “Biz de özellikle İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programından faydalanarak istihdam seferberliğine destek vermeyi hedefliyoruz” dedi.