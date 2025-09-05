Bursa Osmangazi'de orman yangını: Dumanlar ilçe merkezinden görüldü!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, bölgedeki dumanlar ilçe merkezinden de görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA