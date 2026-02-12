Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Bursa başvuru sonuçları ve nihai liste açıklandı mı?
Bursa'da 17 bin 225 konut için kura çekimi yapılacak. Bursalılar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Her gün duyuru gelip gelmediği kontrol edilirken sıkça "Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusu yöneltiliyor.
TOKİ kura çekiminde sona yaklaşılıyor. İllerin büyük çoğunluğu tamamlandı sayılı iller kaldı. Bu illerden biri de Bursa... Yeşil Bursa'da kura töreninin tarihi merak edilirken "Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.
Bursa 17 bin 225 konut kura çekimi ne zaman?
Bursa TOKİ kura çekimi tarihi henüz paylaşılmadı. Gelecek hafta takvimde Bursa'nın yer alması bekleniyor. Nihai liste de belli olmuş değil.
Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550
Büyükorhan: 100
Gemlik: 3.000
Harmancık: 100
İnegöl: 4.000
İznik: 250
Keles: 100
Mudanya: 300
Mustafakemalpaşa: 750
Orhaneli: 175
Orhangazi: 400
Yenişehir: 500