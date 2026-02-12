Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Bursa başvuru sonuçları ve nihai liste açıklandı mı?

TOKİ kura çekiminde sona yaklaşılıyor. İllerin büyük çoğunluğu tamamlandı sayılı iller kaldı. Bu illerden biri de Bursa... Yeşil Bursa'da kura töreninin tarihi merak edilirken "Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.

Bursa 17 bin 225 konut kura çekimi ne zaman?

Bursa TOKİ kura çekimi tarihi henüz paylaşılmadı. Gelecek hafta takvimde Bursa'nın yer alması bekleniyor. Nihai liste de belli olmuş değil.

Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550

Büyükorhan: 100

Gemlik: 3.000

Harmancık: 100

İnegöl: 4.000

İznik: 250

Keles: 100

Mudanya: 300

Mustafakemalpaşa: 750

Orhaneli: 175

Orhangazi: 400

Yenişehir: 500