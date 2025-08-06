Bursa trafiğindeki 3 ilçenin kilit noktasında düğüm çözülüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer-Osmangazi-Mudanya ilçelerinin kilit noktalarından olan ve Bademli ile Geçit’i kapsayan bölgede önemli bir ulaşım yatırımının temelini attı.

Sanayi Caddesi ile Nilüfer Bademli Kavşağı arasında hayata geçirilen köprü ve şerit genişletme projesiyle, bölgede uzun süredir yaşanan trafik sorunu çözüme kavuşabilir. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yıllardır ertelenen bu soruna ortak akılla neşter vurduklarını söyledi.

5 şeritli yeni köprü geliyor

Proje kapsamında, Nilüfer Çayı üzerine 25 metre genişliğinde ve 42 metre uzunluğunda, Mudanya-Bursa istikametinde 5 şeritli yeni bir köprü inşa edilecek. Köprü, yol düzenlemeleriyle birlikte mevcut ağlara entegre edilecek. Mudanya’ya devam eden araçlar ile Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçlar için ayrı şeritler oluşturularak trafik akışı kesintisiz hale getirilecek. Bu şekilde bölgedeki ulaşım sorunu önemli ölçüde hafifleyecek.



Temel atma töreninde konuşan Başkan Mustafa Bozbey, kentte artan araç sayısının yaşam kalitesini düşürmemesi için planlı adımlar attıklarını belirtti. "Sanayi Caddesi ile Bademli Kavşağı arasında kalan bu noktada ciddi bir trafik daralması yaşanıyor. Şimdi, bu sıkışıklığı gidermek için önemli bir adım atıyoruz. Köprümüzü ve yol düzenlemelerini 10 ay içinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

"Trafik planlamasında kararlıyız"

Bademli’nin okul yoğunluğu yüksek bir bölge olduğunu hatırlatan Bozbey, bu nedenle özel araç kullanımının da arttığını belirtti. Planlamaların bu doğrultuda yapıldığını vurgulayan Başkan Bozbey, "Ulaşımı bilimsel verilerle ve mühendislik bakışıyla ele alıyoruz. Bugün burada attığımız adım, sadece bir köprü değil, aynı zamanda kentli hakkı ve güvenliği için yapılmış bir yatırımdır. Trafik kazalarının azalması, ulaşımın güvenli ve hızlı hale gelmesi bizim önceliğimizdir. Ulaşımı rahatlatmak için trafik planlamasında kararlıyız" ifadelerini kullandı.



Proje kapsamında, bölgede bulunan ve Cumhuriyet döneminde inşa edilen tarihi kemer köprüye zarar verilmeden çalışmalar yürütülüyor. Başkan Bozbey, Karayolları Genel Müdürlüğü ve DSİ ile gerekli koordinasyonun sağlandığını ve kültürel mirasın korunmasına azami özen gösterildiğini belirtti.

"Kent Anayasası ile geleceği planlıyoruz"

Bursa’nın geleceğini hep birlikte planlamak istediklerini dile getiren Başkan Bozbey, “1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinde çalışıyoruz. Bu plan, bizim kent anayasamız olacak. Bursa’yı ulaşımıyla, doğasıyla, yaşam kalitesiyle planlı bir kent haline getirmek için yola çıktık” dedi.



