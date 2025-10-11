Bursa Uludağ'da kar yağdı mı? Uludağ'da kar kalınlığı kaç cm oldu? Uludağ'da oteller ne zaman açılacak? Uludağ kış sezonu ne zaman açılıyor?

İki gündür sağanak yağışın etkili olduğu Uludağ Sarıalan ve Oteller bölgesinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetrenin üzerine çıktğı Uludağ yolunda zincir takmayan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yolda kalan araçlara jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Bursa'dan Uludağ'a çıkış 8. kilometreden itibaren jandarma ekipleri, Uludağ yönüne giden zincirsiz araçların geçişine izin vermeyerek sürücüleri geri gönderdi.

Sezon açılışına kadar eksikliklerini tamamlamaya çalışan otellerdeki görevliler ve çalışanlar ise karın keyfini çıkardı.