Bursa Valiliği'nden depreme ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.57’de merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Sarsıntı, Bursa kent merkezi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde saat 12.57’de merkez üssü Gemlik olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.