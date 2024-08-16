Bursa ve Hatay'da sanayiye yönelik yeni adım
Bursa'da bir alan özel endüstri bölgesi olarak belirlenirken Hatay'daki Belen Küçük Sanayi Alanı'nın sınırları yeniden çizildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA
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Yayımlanan kararlara göre, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir alanın 'Varaka Kağıt Sanayi Anonim Şirketi Bursa Özel Endüstri Bölgesi' ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesindeki Belen Küçük Sanayi Alanı'nın sınırlarının ise yeniden belirlenmesine karar verildi.