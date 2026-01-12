Bursa yarın okullar tatil mi? Bursa'da 13 Ocak Salı okullar tatil olacak mı?

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ülkemizde etkili oluyor. Marmara'da yağışlar etkili oluyor. Bursa'da da kar yağışı sürerken her zaman olduğu gibi okulların tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki yeni bir gelişme var mı?

Bursa'da yarın okullar tatil mi?

Bursa'da bugün ve yarın da devam edecek. Fakat şu saate kadar Bursa Valiliğinden beklenen duyuru gelmedi. Akşam saatlerinde yapılacak değerlendirme sonrası olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

13 Ocak Salı

Kar yağışı etkili olacak. Gece sıcaklığı -1 dereceye kadar düşerken, gündüz en yüksek 4 derece ölçülecek. Soğuk hava ile birlikte buzlanma riski bulunuyor.

14 Ocak Çarşamba

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece -4 dereceyle haftanın en soğuk sabahlarından biri yaşanacak. Gün içinde sıcaklık hızla yükselerek 9 dereceye kadar çıkacak.

15 Ocak Perşembe

Parçalı bulutlu hava hakim. Sıcaklıklarda belirgin artış görülüyor. En düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 14 derece olacak.

16 Ocak Cuma

Ilıman hava etkisini sürdürüyor. Gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklık 5 ile 14 derece arasında seyredecek.

17 Ocak Cumartesi

Yağmur geri dönüyor. En düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 10 derece olacak. Yağışla birlikte yer yer serinlik hissedilebilir.