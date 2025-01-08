Bursa Yenişehir'de eğitim uçağı düştü: 1 yaralı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim için havalanan uçak, kaza kırım uğradı. Olay sonrasında açıklamada bulunan Bursa Valiliği pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hafif yaralandığını ifade etti.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı, kaza kırımına uğradı. Kazada, uçaktaki pilot hafif yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
Olay, saat 12.45 civarında Yenişehir Havaalanı'nda gerçekleşti. Özel bir uçuş okuluna ait olan eğitim uçağı, pistten çıkarken kaza kırımına uğradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Valilikten açıklama
Bursa Valiliği, kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, kazada pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hafif yaralandığı ifade edildi.
📌Eğitim Uçağı Düşmesi— T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) January 8, 2025
Basın Açıklaması (2025 - 1) pic.twitter.com/RWX4tH7AnZ