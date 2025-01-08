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Bursa Yenişehir'de eğitim uçağı düştü: 1 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim için havalanan uçak, kaza kırım uğradı. Olay sonrasında açıklamada bulunan Bursa Valiliği pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hafif yaralandığını ifade etti.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı, kaza kırımına uğradı. Kazada, uçaktaki pilot hafif yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Olay, saat 12.45 civarında Yenişehir Havaalanı'nda gerçekleşti. Özel bir uçuş okuluna ait olan eğitim uçağı, pistten çıkarken kaza kırımına uğradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten açıklama

Bursa Valiliği, kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, kazada pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hafif yaralandığı ifade edildi.