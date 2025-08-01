Bursa Yenişehir'de orman yangını: Müdahale sürüyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler hızla müdahale etti.

Yangını söndürmek için Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel katılıyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun çaba harcıyor.

Yetkililer, rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Bölgedeki yerleşim alanlarına şu ana kadar herhangi bir tehdit oluşmadığı aktarıldı.