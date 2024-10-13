Bursa'da 16 yaşındaki genç baltayla katliam yaptı: 3 ölü!

Orhaneli ilçesinde iddialara göre, 16 yaşındaki M.K. para istemek için dedesinin eve gitti. Olumsuz yanıt alınca da tartışma çıktı.

İHA'nın haberine göre, sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönerken M.K., eline aldığı balta ile evde katliam yaptı.

Baltayla dehşet saçtı

Önce dedesi Mustafa Macar’ı, ardından dedesi ile yaşayan Cavidan Aydın’ı ve son olarak da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyi öldürdü.

Torun gözaltına alındı

Olay Mustafa Macar’dan haber alamayan yakınlarının eve gelmesi ile ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemenin ardından ekipler, 16 yaşındaki M.K.’yı gözaltına aldı.



