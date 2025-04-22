Bursa'da, 23 Nisan’da toplu ulaşım ücretsiz oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için kent içinde ayakta yolcu taşıyan BursaRay, tramvay ve otobüs hatlarının 23 Nisan günü 00.00 ile 23.59 saatleri arasında BursaKart kullanmak suretiyle ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘23 Nisan Çocuk Şenliği’, 23 Nisan Çarşamba günü saat 13.30’da Çarşıbaşı’dan Atatürk Stadyumu Kütüphanesi’ne yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak. Merinos Parkı’nda oluşturulan şenlik alanında ise çocukların eğlenceli bir gün geçirmeleri için birbirinden renkli programlar hazırlandı. Saat 14.00 ile 19.00 arasında düzenlenecek olan şenlikte, ‘Minik Adımlar Koşusu’, gösteriler, atölye çalışmaları, sahne şovları ve oyun alanları ile keyifli vakit geçirecek olan çocuklar, ‘Eski Moda Çocuk’ konseri ile bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak.