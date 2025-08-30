Bursa'da 30 Ağustos zaferi 103. yılında coşkulu törenle kutlandı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında Bursa Heykel Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Nezaket Çetin-BURSA
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’inci yıldönümü, Bursa’da coşkuyla kutlandı. Bursa valiliğinin ev sahipliği yaptığı 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Heykel’de Atatürk anıtı önünde başladı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Atatürk anıtına çelenk taktiminde bulundu.
Düzenlenen törene İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Yavuz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın' da katılım sağladı.
Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı okundu. Programın devamında ise halk oyunları gösterileri ve Bursa Erkek Lisei öğrencilerinin hazırladıkları şiir okuma senfonisi gerçekleştirildi.
Program sonunda etkinliğe katılan görevli gruplar ve Bursa Güvenlik güçleri tarafından geçit selamlaması düzenlendi.