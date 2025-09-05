Bursa'da 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ve 48 kilogram ham madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz" açıklamasında bulunurken emniyet birimlerini tebrik etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını paylaştı.
Yerlikaya, "Operasyonda 3 şüpheliyi yakaladık. 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Operasyonun Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.
