Son dakika Bursa'da deprem mi oldu? En güncel son depremler listesi 14 Şubat 2026 listesi, Bursa Mustafakemalpaşa deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bursa'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 14.34'de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 11,22 km derinliğinde gerçekleşti.
Bursa bugün meydana gelen depremle sarsıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi.
Saat 14.34'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçülürken, depremin yerin 11,22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
14 Şubat 2026 - Son depremler listesi
• Akhisar (Manisa) - 1.3 - Derinlik: 8.76 km - Saat: 15:12
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 - Derinlik: 6.95 km - Saat: 15:02
• Mustafakemalpaşa (Bursa) - 3.5 - Derinlik: 11.22 km - Saat: 14:34
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 - Derinlik: 10.02 km - Saat: 14:09
• Zile (Tokat) - 2.0 - Derinlik: 8.03 km - Saat: 13:33
• Simav (Kütahya) - 1.2 - Derinlik: 7 km - Saat: 13:20
• Bigadiç (Balıkesir) - 1.5 - Derinlik: 6.98 km - Saat: 13:15
• Yahşihan (Kırıkkale) - 2.3 - Derinlik: 8.06 km - Saat: 13:12
• Bigadiç (Balıkesir) - 1.8 - Derinlik: 7 km - Saat: 13:06
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 - Derinlik: 5.06 km - Saat: 12:58
• Saimbeyli (Adana) - 1.7 - Derinlik: 6.67 km - Saat: 12:54
• Bayramiç (Çanakkale) - 1.3 - Derinlik: 7 km - Saat: 12:37
• Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.2 - Derinlik: 7.56 km - Saat: 12:30
• Kemah (Erzincan) - 1.4 - Derinlik: 5.82 km - Saat: 12:28
• Mazıdağı (Mardin) - 1.5 - Derinlik: 6.99 km - Saat: 12:22
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.0 - Derinlik: 5.18 km - Saat: 11:50
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.9 - Derinlik: 10.59 km - Saat: 11:49
• Göksun (Kahramanmaraş) - 2.4 - Derinlik: 7 km - Saat: 11:39
• Sındırgı (Balıkesir) - 0.9 - Derinlik: 7 km - Saat: 11:28
• Kavak (Samsun) - 1.5 - Derinlik: 7 km - Saat: 11:10