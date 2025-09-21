Bursa’da 73 yaşındaki vatandaş yapay zekâ tuzağına düştü! 10 bin TL dolandırıldı
Bursa’da yaşayan 73 yaşındaki Ersin Aşka, sosyal medyada karşısına çıkan sahte yatırım hesabına inanarak 10 bin 200 lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Yapay zekâ ile ünlülerin konuşturulduğu videolarla ikna edilen Aşka, e-Devlet şifresi istendiğinde şüphelenip karakola giderek şikâyetçi oldu. "Dolandırıldığımı, e-Devlet şifremi istediklerinde fark ettim. Polise şikâyet ettim, ekipler sağ olsun ilgilendiler. Beni tuzağa düşürdüler, başkaları düşmesin" diyen Aşka’nın şikâyeti üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Bursa'da yaşayan 73 yaşındaki Ersin Aşka, sosyal medyada karşısına çıkan sahte yatırım hesabına para yatırarak dolandırıcıların hedefi oldu. Yapay zekâ ile ünlü isimlerin konuşturulduğu videolara inanan Aşka, tüm birikimi olan 10 bin 200 lirayı sözde yatırım hesabına aktardı.
Kısa sürede kâr bekleyen Aşka, dolandırıcıların e-Devlet şifresini istemesi üzerine durumdan şüphelenerek karakola gidip şikâyette bulundu.
"e-Devlet şifremi istediklerinde polise şikâyet ettim"
Mağdur vatandaş, "Ben yapay zekâyla yaptıklarını hiç anlamadım. Dolandırıldığımı, e-Devlet şifremi istediklerinde fark ettim. Polise şikâyet ettim, ekipler sağ olsun benimle ilgilendiler. Beni tuzağa düşürdüler, başkaları düşmesin" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.