Bursa’da 73 yaşındaki vatandaş yapay zekâ tuzağına düştü! 10 bin TL dolandırıldı

Bursa'da yaşayan 73 yaşındaki Ersin Aşka, sosyal medyada karşısına çıkan sahte yatırım hesabına para yatırarak dolandırıcıların hedefi oldu. Yapay zekâ ile ünlü isimlerin konuşturulduğu videolara inanan Aşka, tüm birikimi olan 10 bin 200 lirayı sözde yatırım hesabına aktardı.

Kısa sürede kâr bekleyen Aşka, dolandırıcıların e-Devlet şifresini istemesi üzerine durumdan şüphelenerek karakola gidip şikâyette bulundu.

"e-Devlet şifremi istediklerinde polise şikâyet ettim"

Mağdur vatandaş, "Ben yapay zekâyla yaptıklarını hiç anlamadım. Dolandırıldığımı, e-Devlet şifremi istediklerinde fark ettim. Polise şikâyet ettim, ekipler sağ olsun benimle ilgilendiler. Beni tuzağa düşürdüler, başkaları düşmesin" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.