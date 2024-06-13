Bursa'da balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Karacabey Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne dökülen Nilüfer Çayı ile Koca Çay'ın birleştiği yaklaşık 500 metrekare alanda çok sayıda ölü balığı gören vatandaşlar, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda, çayın renginin değişmediği, 24 derece sıcaklığa sahip suyun kokusunda farklılık gözlendiği, çevrede balık ölümlerine neden olabilecek bir etkenin tespit edilemediği ancak olayın nedeninin laboratuvar analizlerinde ortaya çıkacağı belirtildi.

Halk sağlığını tehdit eden etkenler saptanmalı

Mahalle sakinlerinden İlhan Düzen, çayın Uludağ'ın güneyinden gelerek 5 ilçeden geçtiğini belirtti ve yakınında longoz (subasar) ormanının da bulunduğu havzada tarımsal faaliyetlerin yapıldığını anlattı. Düzen, balık ölümlerinin araştırılmasını, halk sağlığını tehdit eden kirletici etkenler varsa bunların giderilmesini istedi ve "Vatandaş burada balığını yiyor, tarlalar sulanıyor. Bu derenin bir an önce temizlenmesini istiyorum" dedi.