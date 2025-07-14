Bursa’da barajlar alarm veriyor: Sadece 50 günlük su kaldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentteki iki barajda yalnızca 50-55 günlük su kaldığını açıklayarak vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı.

Temmuz ayı basın toplantısında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iki barajdaki doluluk oranının yüzde 43 olduğunu belirterek, "Kuyularla birlikte hesapladığımızda 50-55 günlük suyumuz var. Vatandaşlarımızı su tasarrufuna davet etmek istiyorum. Özellikle Bursalılardan bahçelerini sulama suyu ile sulamamalarını istiyorum. İçme suyu ile bahçelerini sulamasınlar. Su kullanımını azaltmamız gerekiyor. Elbetteki ihtiyacımızda kullanacağız. Çeşmeleri açık bırakmayalım. Ben Bursalılardan tasarruf ve suyu dikkatli kullanma konusunda bir kez daha destek ve duyarlılık bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey, Bursa'da Buski'nin metreküp satış fiyatının 22-23 lira olduğunu ifade ederek, "1 metreküp suyun maliyeti 72 lira. Biz ise 22-23 liraya satıyoruz. Genelge var Cumhurbaşkanlığının. Maliyetin altında alamazsınız diyor. Ama biz bunun tamamını bu şekilde alalım düşüncemiz yok. Katkı sağlıyoruz. Farklı hizmetleri öteliyoruz. Buski Büyükşehir Belediyesi'nden son 3-4 aydır para alarak hizmetleri sürdürüyor. Bunu kamuoyunun bilmesi lazım. Nedeni belli. Buski'nin durumu gerçekten vahim. Yıllardır yapılan yanlışlıkların sonucu olarak bizim karşımıza geldi. Biz düzeltip kurumu sürdürülebilir hale getireceğiz. Bunu oluşturamazsak, diğer kurumları da hizmet edemeyecek duruma gelir. 20 yıldır gelen hareketin sonuçları bunlar. Sokakta bize zam edebiyatı yapılmasın.

Buski Büyükşehir Belediyesi'ne para aktaran kurum idi. Şimdi Büyükşehir'den para isteyen kurum haline geldi. Benim kimseyle derdim yok. Benim sorunum bu kentte bu belediyenin sürdürülebilir anlayışla nitelikli ve güvenilir hizmet üreterek vatandaşları mutlu etmesi, gülümsetmesi. Buski'yi onlar batırdılar" şeklinde konuştu.