Bursa'da barajlarda olağanüstü kuraklık! Doluluk oranı yüzde 1'in altına indi
Meteoroloji'nin son 6 aylık verilerine göre 'olağanüstü kuraklık' yaşayan Bursa'da barajlardaki su seviyesi kritik seviyeye indi. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 0,54'e kadar gerilerken, BUSKİ planlı su kesintilerine gidileceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son 6 aylık verilerine göre, 'olağanüstü kuraklık' yaşanan iller arasında bulunan Bursa'da barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere indi.
Kentte içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 0,54'e kadar geriledi.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), su kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada, planlı kesintilerden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri'nin etkilenmeyeceğini bildirdi.