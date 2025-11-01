Bursa’da barajlardan sevindiren haber

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarının yükseldiğini belirterek, planlı su kesintilerinin ikinci bir duyuruya kadar uygulanmayacağını açıkladı.

Su kesintileri durduruldu

İklim değişikliği kaynaklı kuraklık nedeniyle başlatılan planlı su kesintileri, yağışların artmasıyla geçici olarak durdurulmuştu. Bozbey, 28-29-30 Ekim için iptal edilen kesintilerin, yapılan yeni değerlendirmeler sonucu süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

“Kentimizde etkili olan yağışlar baraj doluluk oranlarını artırdı” diyen Bozbey, Bursalılara su tüketiminde gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.

Ancak Bozbey, kentteki su tüketiminin, yağışların seyrinin ve tasarruf alışkanlıklarının yakından izleneceğini belirterek, su kaynaklarının korunması için vatandaşları bilinçli tüketim konusunda uyardı.