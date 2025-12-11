Bursa'da çeltik ekimi yasaklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çeltik ekimi, Manyas Barajı ve Gölü'ndeki su seviyesinin kritik düzeye düşmesi nedeniyle yasaklandı. Bölgedeki su kaynaklarında yaşanan çekilme, çiftçilerin sulama imkanlarını ciddi şekilde kısıtladı.

Karacabey Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Düzen, ülkenin birçok noktasında kuraklığın tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti. Yağış yetersizliği ve sulama sorunlarının temel neden olduğunu ifade eden Düzen, bazı barajlarda da durumun endişe verici seviyelere indiğini söyledi.

"Bunlar zorunlu alınan kararlar"

Düzen, Manyas Gölü ve gölü besleyen Manyas Barajı'nda da benzer sıkıntıların yaşandığını aktararak, "Bu yüzden Karacabey Ovası'nda bazı kısıtlamalara gidildi. Çeltik ekimi yasaklandı. Bezelye, soğan, karpuz gibi ürünlerin arkasından ikinci ürün ekimi de yasaklandı. Bunlar zorunlu alınan kararlar" dedi.

Manyas Barajı'ndaki doluluk oranının şu an yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olduğunu belirten Düzen, "Kış aylarında yağış olur diye umut ediyoruz. Ocak ve şubat aylarında güzel yağış olur ve baraj dolarsa belki çeltik ve diğer ürünlere tekrar serbestlik gelir. Umutluyuz" ifadelerini kullandı.