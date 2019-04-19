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Bursa'da defineciler kuyuda mahsur kaldı

Bursa İznik'te defineciler açtıkları kuyuda zehirlendi. 4 kişi çıkarıldı, 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Bursa'da defineciler kuyuda mahsur kaldı
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Bursa İznik'te açtıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda define ararken jeneratörden sızan gazdan zehirlenen grubu kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgeye ulaşan AFAD ve UMKE ekipleri kuyuya oksijen veriyor.

Şu ana kadar 4 kişi kuyudan çıkarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuyudan çıkarılan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kuyuya inen kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen 3 kişi ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan 1 kişi gözaltına alındı.

Dunya.com

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