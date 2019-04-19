Bursa'da defineciler kuyuda mahsur kaldı
Bursa İznik'te defineciler açtıkları kuyuda zehirlendi. 4 kişi çıkarıldı, 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Bursa İznik'te açtıkları yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuda define ararken jeneratörden sızan gazdan zehirlenen grubu kurtarma çalışmaları sürüyor.
Bölgeye ulaşan AFAD ve UMKE ekipleri kuyuya oksijen veriyor.
Şu ana kadar 4 kişi kuyudan çıkarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Kuyudan çıkarılan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kuyuya inen kişileri gözleyen ve daha sonra kaçtıkları belirlenen 3 kişi ve kuyudan kendi imkanlarıyla çıkan 1 kişi gözaltına alındı.