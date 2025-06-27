Bursa'da dilencilerin foyası ortaya çıktı
Bursa'da şehrin en işlek caddelerinden birinde mıntıka paylaşımı yapamayan dilencilerin tekme tokat kavgası kameraya yansıdı. Yanlarında bulunan bebek arabasını yola fırlayınca dilencilerin foyası da ortaya çıktı.
Bursa Nilüfer'e bağlı Beşevler kavşağında refüjde iki dilenci grubu biribine girdi. Dilencilerin tekme tokat kavgası bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Vatandaşların duygularını sömürerek para koparmak için yanlarında bebek arabası gezdiren dilencilerin arasındaki kavganın mıntıka tartışması nedeniyle çıktığı öğrenildi.
Tekme tokat kavga sırasında bebek arabalarından biri refüjden yola inip ilerlemeye başladı. Üzeri açılan bebek arabasında bebek olmadığı görüldü.
Kavgaya tutuşan dilencileri yoldan geçen vatandaşlar güçlükle ayırabildi.