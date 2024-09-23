Bursa'da eğitim uçağı çakıldı: 2 pilot hayatını kaybetti!

Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle çakıldığı bildirildi.

Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.