Bursa'da eğitim uçağı çakıldı: 2 pilot hayatını kaybetti!
Bursa Valiliği, Yenişehir İlçesi'nde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Valilikten yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının henüz bilinmeyen bir nedenle çakıldığı bildirildi.
Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Basın Duyurusu (2024-9) pic.twitter.com/iZ5JTcTUda— T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) September 23, 2024