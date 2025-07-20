Bursa'da gençler traktörün römorkunu havuz yapıp şehir turu attı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde sıcak havalardan bunalan bir grup genç, ilginç bir serinleme yöntemine başvurdu. Traktörün arkasındaki römorku suyla dolduran gençler, mobil bir havuz oluşturarak mahallede şehir turu attı.

Kırsal alanda, park halindeki traktörün römorkunu yüzme havuzuna dönüştüren gençler, hem serinledi hem de eğlenceli anlar yaşadı. Cep telefonlarıyla kaydettikleri görüntülerde, römork içindeki suyun keyfini çıkaran gençlerin traktör eşliğinde mahalle turu attığı görüldü.

'Mobil havuz turu' sosyal medyada da kısa sürede dikkat çekti. Mahalle sakinleri, gençlerin sıra dışı serinleme yöntemine şaşkın ama gülümseyerek tepki verdi. Bazı kullanıcılar sıcak hava koşullarında bu yaratıcı yöntemi 'takdir edilesi' buldu.